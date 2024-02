Palermo, in corso Finocchiaro Aprile le bancarelle abusive lasciate per strada di notte: i vigili le portano via

«Nelle varie riunioni per la definizione dei profili del regolamento - spiega il comandante Colucciello - mi sono permesso di consigliare di redigere un documento snello, facilmente applicabile, non troppo cavilloso e quanto più uniforme possibile, per adempiere a quelle indicazioni che sono venite fuori dal comitato dell’ordine e della sicurezza pubblica. Ma anche per contemperare le esigenze degli esercenti e la vita dei residenti».

Combattere l’abusivismo e il disordine e arrestare le violazioni del regolamento stradale. È questo che si impone ogni giorno il comandante della polizia municipale di Palermo, Angelo Colucciello. Ha parlato a cuore aperto, diretto e senza giri di parole, durante l’intervista di Aurora Fiorenza (nel video) per il notiziario di Tgs. A proposito del regolamento comunale sulla movida, ha sottolineato la sinergia tra il Comando della polizia municipale e il Comune. Non deve fare notizia però, afferma il generale (ex dei carabinieri) la presenza dei vigili. Forse doveva pesare più la loro precedente assenza.

Corso Finocchiaro Aprile lo definisce «croce e delizia del comando dei vigili urbani. Tentiamo di dare un po’ di ordine - continua il comandante -. I controlli si notano adesso perché prima forse erano più lenti o meno incisivi di come dovevano essere». Come spiega il comandante, l’altra notte la polizia municipale ha effettuato controlli nuovamente su corso Finocchiaro Aprile rinvenendo le bancarelle lasciate in maniera abusiva e le ha portate via. La mattina seguente, durate i controlli, gli abusivi erano di nuovo lì.

«È possibile che vedi le auto della polizia municipale e hai l’ardire, la faccia tosta, la sfacciataggine di volerci passare davanti con un mezzo senza assicurazione? - dice il comandante rivolgendosi ai palermitani - Non ti lamentare se ti fermano e te la sequestrano. Vedi che ci sono i vigili urbani, continui anche in centro, a parcheggiare in seconda fila? Non ti lamentare se poi ti arrivano le multe». I controlli, secondo Colucciello, devono essere fatti in tutti i quartieri ma al momento, per via della carenza di personale, non possono essere effettuati tutti contemporaneamente. «Ho cominciato dal centro - dice il comandante - ma mi sto spostando su altre aree. Penso alle borgate marinare, l’Addaura, Vergine Maria, Mondello, ma anche allo Sperone, Brancaccio e alle zone pseudocollinari come Bonagia e Falsomiele. Il mese prossimo verranno assunti 30 vigili, saranno una boccata di ossigeno e verranno impiegati tutti per i servizi all’esterno dopo un minimo di periodo di formazione. Questo ci permetterà di ampliare la rete dei controlli». In città nel corpo di polizia municipale mancano 800 unità e quelli che ci sono hanno un’età media di 58 anni. «La legge impone all’amministrazione comunale di stabilizzare i dipendenti part time con contratto a tempo pieno - conclude il comandante - e dal prossimo anno si potranno anche fare i concorsi».