Policlinico di Palermo, contro le liste d'attesa nasce una cabina di regia: problemi all'apparecchiatura per le diagnosi oculistiche

Il commissario straordinario del Policlinico di Palermo, Maria Grazia Furnari (nella foto al momento dell'insediamento, mentre saluta l'uscente Maurizio Montalbano), in accordo con il rettore Massimo Midiri, ha convocato una task force con gli uffici coinvolti per affrontare il problema della lista d’attesa per gli esami Oct (Tomografia ottica computerizzata) presso l’unità operativa di Oculistica e ha contattato telefonicamente la responsabile della Uoc, che al momento non si trova in azienda. A seguire è stato effettuato un immediato sopralluogo presso i locali dell’Oculistica di Villa Belmonte per svolgere le verifiche.

«In esito alla riunione e al sopralluogo è stato rilevato che la causa delle recenti disdette degli esami Oct - spiega il commissario straordinario, insediatasi il primo febbraio febbraio - risiede in alcune criticità tecniche dell’apparecchiatura che entro la prossima settimana saranno risolte e pertanto gli addetti al Cup procederanno a richiamare i pazienti».

La manager sta rivedendo, pure, la complessiva organizzazione dell’Oculistica per garantire l’assistenza dei pazienti fragili in lista d’attesa per l’intervento di cataratta in caso di necessità di osservazione prolungata in ospedale. Il commissario spiega inoltre che quello della carenza di spazi, legata ai cantieri in corso e a quelli di prossima apertura nell’ambito del Pnrr, è una delle priorità delle sue attività correnti dal momento del suo insediamento.