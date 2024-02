Sette consiglieri lo abbandonano e il sindaco di San Mauro Castelverde si dimette

Il Comune di San Mauro Castelverde, poco più di 1.300 abitanti, non ha più il sindaco. Giuseppe Minutilla si è dimesso.

Minutilla ha scritto una lettera aperta ai cittadini spiegando le ragioni della sua scelta. «Una decisione - scrive - che ho subito, visto che sette consiglieri di maggioranza sono passati all’opposizione. Quando poco più di tre anni fa mi sono ricandidato a sindaco, l’ho fatto per dare continuità al grande lavoro politico e amministrativo degli anni precedenti. Abbiamo faticato non poco per comporre la lista e infatti ne è nata solamente una. Da quel momento è stato un percorso di successi che mi auguro non vengano dispersi. Tutto sembrava andare per il verso giusto, anche se il disimpegno di buona parte dei consiglieri dissidenti si notava. Erano quasi sempre assenti alle iniziative che il sindaco e la giunta proponevano e tra gli assenti spiccava quella dell’ex vice sindaco».