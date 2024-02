La strage di Altavilla Milicia, il sindaco Virga sospende il Carnevale

Saranno sospesi tutti gli eventi previsti per il Carnevale e verrà indetto il lutto cittadino nel giorno dei funerali delle vittime: lo annuncia il sindaco di Altavilla Milicia, Pino Virga, dopo il triplice omicidio accaduto nella notte in paese dove un muratore di 54 anni ha ucciso la moglie e due figli. «Voglio esprimere il cordoglio della comunità nei confronti delle famiglie coinvolte in questo tragico fatto», dice il primo cittadino.

Comunità in stato di shock

«Oltre a testimoniare lo stato di shock di tutta la comunità - aggiunge - per la perdita di queste vite, devo sottolineare che siamo profondamente sconvolti. Nulla lasciava presagire la tragedia che si stava consumando in quella famiglia».

La donna aveva lavorato al Comune

«Conoscevamo la moglie che aveva lavorato presso il Comune, svolgendo piccole attività», ricorda il primo cittadino, che poi aggiunge: «All’esterno non è mai trapelato nulla in merito ad eventuali condizioni di disagio, nessun segnale, di nessun tipo».