Schifani: «Forza Italia non deve chiudersi, apra ai giovani»

«Io ho apprezzato molto le parole di Piersilvio Berlusconi, che si è stabilizzato su due direttive di marcia: avvalersi di una classe dirigente storicizzata, creata da Silvio Berlusconi, e aprire ai giovani. Io condivido l’appello di Piersilvio, anche perché sarebbe stato l’appello del presidente Berlusconi». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani intervenuto stamattina a TgCom24.

«In questo momento Forza Italia che purtroppo ha perso Berlusconi - ha proseguito - deve fare questo sforzo e deve aprirsi anche al proprio interno. Non ci possono essere chiusure nei confronti di nessuno». «Non lamento nulla per me e non parlo di me, che sono impegnatissimo e concentratissimo nel governare la mia Sicilia nell’interesse dei siciliani, ma se il nostro partito deve superare quel giro di boa delle elezioni europee - ha sottolineato Schifani - deve inserire momenti dialettici al suo interno che possano anche scaldare gli animi e non dare la sensazione di un partito che si chiude. Sono certo che Antonio Tajani questo errore non lo commetterà».