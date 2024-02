Palermo, di fronte a Villa Igiea risorge un bene della Regione: è la nuova sede del Cga della Sicilia

Il Consiglio di giustizia amministrativa in Sicilia ha una nuova sede, quella di villa Belmonte, bene di proprietà della Regione Siciliana per anni inutilizzato e in abbandono. Un bene ora recuperato grazie ad una serie di interventi di adeguamento e di recupero a cura del dipartimento Finanze e del dipartimento regionale tecnico.

La struttura, proprio di fronte a Villa Igiea, è stata inaugurata alla presenza del presidente della Regione, Renato Schifani, e dell’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone. «Un risultato ottenuto grazie all'efficienza della Regione Siciliana - ha detto Ermanno De Francisco, presidente del Cga Sicilia -. Un anno fa ho incontrato il presidente Schifani e come unica, o comunque principale, questione ho posto quella della nostra sede. Da oggi faremo udienza sempre qui, nel giro di pochi mesi trasferiremo anche gli uffici e quindi lasceremo la vecchia sede».

Schifani ha elogiato il lavoro della giustizia amministrativa «che mi è sempre stato caro, non soltanto per la mia vocazione in quel tema, ma per la sobrietà, quanto per la peculiarità di analisi e di esame delle tematiche che venivano poste nel corso del contraddittorio tra le parti. Non ho mai assistito - ha poi aggiunto il presidente della Regione - a dialettiche forti, a confronti, a scontri, a polemiche interne a quel potere, al potere giudiziario e questo mi ha sempre fatto piacere. Credo che la giustizia debba essere imparziale, è giusto rispettare le dialettiche interne, ma quando le dialettiche interne poi eccedono, trascendono, si rischia la perdita della fiducia da parte dei cittadini. Io ho vissuto momenti politici in cui la fiducia nei confronti della magistratura fosse notevolmente diminuita rispetto al passato».