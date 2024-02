La Regione Siciliana mette insieme le istituzioni per la lotta alla pedofilia e alla pedopornografia

Il nuovo organismo, inoltre, può promuovere iniziative di prevenzione e contrasto degli abusi, della violenza sui minori, grazie ad attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica attraverso campagne formativo-informative, e può stipulare protocolli d’intesa tra le istituzioni pubbliche e private, le realtà associative e di volontariato, le forze dell’ordine e le case famiglia, volti a rafforzare la rete territoriale già esistente.

«In un momento in cui le nuove generazioni - commenta il presidente del Corecom Sicilia, Andrea Peria Giaconia - vivono come immerse in una bolla virtuale, passando la maggior parte del loro tempo sui social network ed esponendosi costantemente ai pericoli che ne conseguono, un’iniziativa come quella del gruppo interistituzionale per il contrasto alla pedofilia e alla pedopornografia è encomiabile e necessaria per sensibilizzare i più giovani e proteggerli dal lato oscuro del web, ma anche per analizzare i bisogni formativi degli operatori coinvolti per intervenire. Il Corecom Sicilia è vicino a questi temi e ha recentemente avviato un percorso con il Provveditorato regionale agli studi che prevede attività di comunicazione e informazione nelle scuole siciliane, per proteggere i più giovani da fenomeni allarmanti e sempre più dilaganti in rete come il cyberbullismo o il revenge porn».