Parte un’ispezione della Regione sul concorso dell'Asp di Palermo

Il toto-nomine dei manager della sanità la indica come confermata alla guida dell’Asp ma la Regione ha avviato un’ispezione per fare luce sul presunto conflitto di interessi tra il commissario straordinario, Daniela Faraoni (nella foto), e uno dei partecipanti al concorso per 31 posti di psicologo. Anaao-Assomed, Fvm Fials Adms e Fials avevano chiesto la revoca del bando per incompatibilità perché «tra i partecipanti alla selezione figura uno stretto congiunto del commissario medesimo».

Nel frattempo l’ufficio Ispezioni e vigilanza, su input dell’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, ha chiesto ieri attraverso una nota inviata all’azienda sanitaria provinciale di «trasmettere urgentemente una relazione relativamente a quanto richiesto dai sindacati specificando le determinazioni che la Direzione intende assumere».

La diretta interessata aveva respinto tutte le accuse assicurando di avere agito con estrema correttezza e contestando anche le insinuazioni di volere privilegiare i concorsi a scapito delle stabilizzazioni.