Palermo, via ai lavori al ponte Oreto: si parte dai marciapiedi

Il vecchio e malmesso ponte Oreto è pronto per le cure. Nonostante gli anni e gli acciacchi è sempre uno degli snodi fondamentali del traffico cittadino. Ma non può più attendere nelle condizioni in cui si trova. Bisogna agire immediatamente con il progetto che lo rimetterà in condizione di accogliere ogni giorno migliaia di auto e di pedoni in ingresso e in uscita dalla città.

A giorni partirà il rifacimento dei marciapiedi del passaggio pedonale, comprese le balaustre. Fine di quelle transenne rosse che costringevano chi andava a piedi di concorrere con le auto sulla carreggiata.

In primavera, invece, si passerà al secondo round dei lavori che prevedono la messa in sicurezza della struttura costruita negli anni Trenta.

L’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Orlando, ha effettuato un sopralluogo con i tecnici: tutto è pronto per dare il via all'intervento atteso da almeno 15 anni. I lavori costeranno 6,2 milioni (di cui 3,8 appartengono alla dotazione dei vecchi fondi Fas), dureranno due anni, e sebbene si svolgeranno soprattutto nella zona sottostante, le ripercussioni negative sulla circolazione.