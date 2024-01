Palermo, carte esaurite per l'assegno di inclusione: il caso approda in Parlamento

«A Palermo è caos organizzativo sull'Assegno di inclusione. In città già dieci uffici postali hanno esaurito le tessere e nei giorni scorsi si sono registrati momenti di tensione. Episodi simili si erano verificati anche ai tempi della card Dedicata a te. Tali circostanze, altresì, mettono a rischio l'incolumità dei dipendenti di Poste italiane». Lo affermano in una nota i deputati palermitani del M5S Davide Aiello, Valentina D'Orso e Daniela Morfino che annunciano di aver depositato un'interrogazione ai ministri Maria Elvira Calderone e Giancarlo Giorgetti, rispettivamente del Lavoro e dell'Economia.

I deputati chiedono «quali azioni urgenti intendano intraprendere per risolvere questa situazione, che inibisce un diritto rivolto alle fasce sociali più deboli, e per tutelare l'incolumità degli operatori di Poste in caso di episodi di aggressione». E aggiungono: «Ricordiamo nitidamente quando, prima dell'avvio del Reddito di cittadinanza, i media vicini al centrodestra prefigurarono caos e code. Come noto, nulla di tutto ciò accadde. Auspichiamo che i due ministri forniscano risposta quanto prima».