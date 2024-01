Trenta chilometri orari a Palermo, Lagalla: «Lo adotteremo vicino alle scuole»

«Palermo - ha sottolineato il sindaco - ha adottato dei sistemi nel centro storico che tendono a privilegiare le zona a traffico limitato e le zone pedonali impedendo in queste aree il passaggio dei velocipedi nelle ore di maggiore picco di presenze. Stiamo anche attivando sperimentalmente alcune aree a 30 km orari dove è necessario il controllo puntuale, in prossimità di quei luoghi nei quali si realizzano quelle che chiamiamo "strade conviviali", cioè nella quali devono coesistere aree pedonali, scuole, università, asili e un traffico che possa essere attento a quella zona di maggiore rischio».

«Si sta ancora una volta, e a mio avviso inopportunamente, cercando di creare una sorta di rappresentazione politica o divisiva su un tema che, in realtà, non è né antitetico né contraddittorio ma risponde alle esigenze di ogni singola città, sulla base della sua configurazione e della sua viabilità, sulla base delle sue esigenze funzionali», ha dichiarato Lagalla.

Il primo cittadino di Palermo ha discusso del Ddl che darà la possibilità di trattenere parte del gettito fiscale generato sul territorio per il finanziamento dei servizi e delle funzioni di cui si chiede il trasferimento e si è parlato anche del fondi del Pnrr e di quanto questi possano incidere nel rilancio di Palermo e in particolare di alcune zone. Lagalla sull'autonomia differenziata ha precisato che «la standardizzazione dei livelli essenziali di prestazione costituisce un riferimento che dovrebbe rassicurare i Comuni del sud, tuttavia serve la certezza che non vengano messe in discussione quelle risorse che potrebbero fare la differenza tra un nord sempre più ricco e un sud sempre più povero. Lo sviluppo del Mezzogiorno è essenziale per il paese. Ritengo necessario lavorare sui fondi di perequazione e dare garanzie di mantenimento di una percentuale di fondi extracomunali alle regioni del sud. Tale dibattito deve coinvolgere l'intera maggioranza di centrodestra».