Termini Imerese, vertenza ex Blutec: la Regione avvia dialogo col governo

«Andremo al ministero delle Imprese e del made in Italy a Roma per incontrare i vertici nazionali dell’Inps. Il governo Schifani è accanto ai lavoratori ex Blutec affinché dopo tanti anni di impiego nelle catene di montaggio Fiat il loro lavoro venga riconosciuto come usurante», ha detto l’assessore Tamajo a seguito della riunione. «Garanzie dei livelli occupazionali e rilancio dell’area industriale – ha aggiunto – sono le parole chiave della nostra missione. I commissari Blutec ci hanno garantito che a giorni invieranno al ministro Urso una relazione dettagliata della fase istruttoria, in atto, relativa al bando per la riassegnazione del sito industriale. C’è un dialogo in corso con le aziende che hanno presentato progetti e siamo speranzosi che presto ci possa essere un risvolto positivo».

La Regione Siciliana a dialogo con il governo per attivare le politiche attive del lavoro necessarie al rilancio dell’ex Blutec di Termini Imerese e per il riconoscimento del lavoro usurante a quanti rientrino in questa fattispecie al fine del prepensionamento. È quanto emerso dall’incontro sulla vertenza della zona industriale del palermitano, convocato dall’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, nella sede dell’assessorato, in via degli Emiri a Palermo.

«Il mio assessorato – ha sottolineato l’assessore Albano – è pronto per la definizione del programma per le politiche attive del lavoro, in funzione delle esigenze del soggetto individuato attraverso il bando nazionale. Siamo sempre stati al fianco dei lavoratori e continueremo ad esserlo. Sappiamo bene che ci sono difficoltà applicative per i soggetti impiegati in lavori usuranti e proprio per questo sosteniamo che sarebbe auspicabile la costituzione di un tavolo nazionale per approfondire gli aspetti che riguardano l’accesso ad un prepensionamento, in quanto questa particolare materia non è di competenza regionale. Occorre quindi continuare una serrata interlocuzione con il ministero del Lavoro e il ministero delle Imprese e del made in Italy perché, anche in presenza di fondi, ci sono aspetti di natura normativa che vanno esaminati, approfonditi e risolti».

Il sindaco di Termini Imerese Maria Terranova ha lanciato una proposta che prevede «una rifunzionalizzazione parziale dell’area dell’ex stabilimento ex Fiat attraverso una nuova localizzazione dell’interporto di Termini Imerese rispetto a quanto previsto dall’attuale progetto preliminare” è la proposta della sindaca di Termini Imerese fatta al tavolo tecnico per l’annosa vertenza dell’ex Fiat di Termini. Al fine di rendere meno complessi e più sostenibili gli investimenti – ha detto Terranova – abbiamo auspicato una riduzione del bacino dei lavoratori che, ad oggi, rimangono 548. Tale possibilità però è legata alla rimodulazione dei fondi della legge regionale 13/2022 per superare il vincolo di destinazione di quei 30 milioni a politiche attive del lavoro. Anche la strada del riconoscimento del lavoro usurante sembra al momento non percorribile in assenza di un intervento legislativo specifico».