Scuola, a Palermo riapre il plesso Pirandello di Borgo Ulivia

Dopo i lavori di ristrutturazione, domani mattina (25 gennaio) sarà inaugurato, a Palermo il plesso Pirandello di via Pasquale Almerico 5 (già via dell’Usignolo) dell’istituto comprensivo Pirandello-Borgo Ulivia, la cui sede centrale è in via Ortigia. Saranno presenti il sindaco di Roberto Lagalla, l’assessore comunale all’istruzione Aristide Tamajo, il presidente della terza circoscrizione Gioacchino Vitale, il direttore dell’ufficio scolastico regionale Giuseppe Pierro, la dirigente scolastica Donatella Dell’Oglio. La scuola era chiusa da anni a causa della mancanza di varie certificazioni e autorizzazioni, ma anche per ragioni strutturali a causa di infiltrazioni d’acqua.