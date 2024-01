Schifani sarà commissario dei rifiuti in Sicilia: termovalorizzatori più vicini

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è vicino a diventare commissario straordinario per i rifiuti in Sicilia, con l’incarico di realizzare i termovalorizzatori. Lo prevede un emendamento al decreto legge Energia che è stato presentato in Commissione Ambiente della Camera dal deputato di Forza Italia Francesco Battistoni e da altri, e che sarà votato in giornata. Lo apprende l’Ansa da fonti parlamentari.