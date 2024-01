Sanatoria edilizia, parla Schifani: «Il condono sarà chirurgico»

Nella sua agenda il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha segnato un bel po’ di priorità per l’anno appena cominciato: la reintroduzione, prima Regione in Italia, del voto diretto nelle Province superando la Delrio con la riforma pronta per l’Assemblea regionale, la costruzione di due termovalorizzatori per i quali aspetta dal ministro Gilberto Pichetto Fratin i poteri speciali come quelli assegnati dal governo Draghi al sindaco di Roma Gualtieri, la battaglia contro il caro-voli, ampliando alle destinazioni del Nord Italia gli sconti già in vigore per i siciliani che viaggiano in aereo per Milano e Roma, l’autonomia differenziata con l’equità sociale dei Lep, più risorse per l’insularità, la firma dell’accordo sui fondi per la sviluppo e la coesione col ministro Raffale Fitto.

Ma intanto Schifani brinda, incontrando la stampa per fare un bilancio dell’azione di governo, per alcuni risultati raggiunti nel 2023: 1 miliardo e 100 milioni di euro in più di entrate (Irpef, Ires, Iva e bolo auto), il raggiungimento del target di spesa dei fondi Ue 2014-20 che ha evitato il disimpegno di un miliardo al fotofinish, il parere positivo del Coordinamento tecnico specialistico (Cts) a investimenti in Sicilia per 19 miliardi di euro, l’abbattimento del 90% delle liste d’attesa.