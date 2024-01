Ospedali di Palermo, una (in)sicurezza che costa sei milioni

Quasi sei milioni di euro all’anno per vigilanza privata, videosorveglianza e pulsanti antiaggressione: è la spesa sostenuta nei principali ospedali della città per difendere il personale e i pazienti dalla violenza. E così al Civico, a Villa Sofia e al Cervello, al Policlinico ma anche l’Asp, nelle tante strutture che gestisce in città e in provincia, hanno dovuto ricorrere alla Mondialpol per garantire la sicurezza all’interno e all’esterno dei reparti. Il budget del Civico si aggira attorno agli 800 mila euro, all’azienda Villa Sofia-Cervello, che comprende anche il Cto, nel 2023 la spesa per la vigilanza ha superato gli 800 mila euro mentre nell’ultimo anno il Policlinico ha speso poco meno circa 900 mila euro per assicurare la vigilanza, risorse che però non sono state sufficienti per scongiurare le incursioni dei malintenzionati.

(Nella foto i danni causati dai vandali a Villa Sofia)

Un servizio completo di Fabio Geraci sull'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia in edicola oggi