Sanatoria ville al mare, il sindaco di Carini: «Crimine contro le nostre coste»

«L'assenza di pudore e di sensibilità, l’arroganza di questa maggioranza di destra, che pensa di poter fare quello che vuole licenziando in commissione all’Ars la legge urbanistica con la quale si sanano gli abusi edilizi commessi sulle coste prima dell’86, contribuiscono a perpetrare un crimine contro la giustizia, contro le nostre coste, contro la Sicilia. Ma noi non molliamo». Così in un post il sindaco di Carini, Giovì Monteleone, si scaglia contro il ddl che sarà esaminato dall’Assemblea siciliana.

L’amministrazione comunale di Carini è alle prese con una lunga azione di bonifica della costa saccheggiata negli anni da costruzioni abusive che hanno devastato cinque chilometri di spiagge tra le più belle della provincia.