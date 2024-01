Nuovo furto al Policlinico di Palermo, la Cgil: «Ora basta, vogliamo incontrare il prefetto»

La scorsa notte i ladri sono entrati nel padiglione 13, dove ci sono i reparti di Oncologia medica, Oncologia chirurgica e Patologia generale, al Policlinico a Palermo, e hanno aperto 24 armadietti, portando via bancomat, contanti e computer. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

«L’allarme tra le lavoratrici e i lavoratori del Policlinico - dichiarano i segretari generali di Cgil Palermo, Flc Cgil Palermo e Fp Cgil Palermo, Mario Ridulfo, Fabio Cirino e Giovanni Cammuca - per i ripetuti furti, che stanno toccando a giro tutti i reparti, è sempre più forte. Oltre alla solidarietà a tutti i lavoratori dell’azienda universitaria che operano in reparti delicati, e ai pazienti che già soffrono, chiediamo misure immediate per potenziare la vigilanza. È inverosimile che chiunque possa entrare senza controllo anche in reparti sensibili e negli spogliatoti privati, che dovrebbero essere interdetti a estranei, e compiere indisturbato atti del genere, compromettendo la sicurezza e la tutela di chi opera nella struttura».

La Cgil chiede all’azienda, all’Asp, alle forze dell’ordine, alla Prefettura e a tutti gli enti preposti di intervenire per potenziare le misure di sicurezza e tutti i servizi di vigilanza, a partire dai controlli per l’accesso ai locali interni da parte del pubblico.