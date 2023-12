Politica, calcio e solidarietà: a Palermo in campo consiglieri comunali e delle Circoscrizioni

I consiglieri comunali di Palermo sfidano le Circoscrizioni in un torneo di beneficenza. Al New Garden Center l’amministrazione comunale ha organizzato un triangolare di calcetto e il ricavato andrà alla Missione speranza e carità di Biagio Conte.

«Una giornata di sport e divertimento», ha commentato Davide Grasso, consigliere della quinta Circoscrizione e organizzatore del torneo. «Ma la cosa più importante - ha continuato - è che tutto andrà in beneficenza alla Cittadella del povero, il regalo più importante che ci ha lasciato fratel Biagio».

Insomma, sport e solidarietà uniscono proprio tutti, anche i consiglieri di maggioranza e opposizione: «Lo sport e la socialità sono le cose più importanti - ha commentato Andrea Aiello, presidente della quinta Circoscrizione - e in più mettiamo dentro la beneficenza. Un’idea bellissima che aiuterà tanto le fasce più deboli della popolazione».

«Doneremo il nostro contribuito - ha detto l’assessore allo sport Alessandro Anello, tra i migliori in campo in quanto ex giocatore - siamo tutti qui insieme, sta andando bene, abbiamo fatto due vittorie e stiamo portando a casa il risultato. Milazzo (capo gruppo al consiglio comunale di Fratelli di Italia, ndr) in porta è una saracinesca - scherza l’assessore - ma la cosa più importante è il fine ultimo del torneo».

nel video le interviste ad Alessandro Anello, assessore allo Sport del Comune di Palermo; Andrea Aiello, presidente della quinta Circoscrizione; Davide Grasso, organizzatore e consigliere della quinta Circoscrizione