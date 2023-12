I sindacati sospendono lo sciopero dei lavoratori Sispi Palermo

Dopo la proclamazione di una giornata di sciopero da parte della Sispi, la partecipata del Comune di Palermo che si occupa dei servizi informatici, arriva la convocazione dei sindacati da parte del Comune. L’assessore Antonella Tirrito, con delega all’Innovazione digitale e ai rapporti con Sispi, incontrerà i sindacalisti l’8 gennaio. Lo stato di agitazione cessa e lo sciopero, concordato unitariamente da Fiom e Fim, è stato sospeso.

La Sispi ha erogato ieri un fringe benefit 2023 di mille euro ai lavoratori di mille euro. «Considerato - dicono il segretario generale Fiom Palermo Francesco Foti e Antonio Flaccomio, Rsu Fiom di Sispi - che abbiamo ottenuto un risultato importante, abbiamo deciso di sospendere la giornata di protesta già proclamato per il 24 gennaio. E’ chiaro che se non arriveranno risposte significative, lo sciopero verrà riconfermato perché non accetteremo mai la decurtazione del contratto integrativo».