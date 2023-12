Comune di Palermo, Tantillo: «Approvate due delibere a settimana»

L'ufficio di presidenza del Consiglio comunale di Palermo traccia un bilancio dell'attività di un anno intero. E si dice soddisfatto di quanto fatto, dando il merito all'Aula che ha risposto bene quando i momenti lo richiedevano. Giulio Tantillo fa i calcoli e dice che nel 2023 «è stata approvata una media di due delibere a settimana». E in questo conto vengono esclusi i debiti fuori bilancio «circa 700». Tantillo ai giornalisti spiega che il lavoro svolto è significativo e coglie l'occasione anche per riconoscere alle opposizione «senso di responsabilità». Condanna senza appello «le gesta del consigliere Giuseppe Milazzo» che è balzato sui tavoli della presidenza in quel momento rappresentata da Giuseppe Mancuso, in occasione di una seduta «che però era chiusa - gli dà le attenuanti Tantillo - come si può evincere dalle registrazioni». L'elenco delle cose fatte è lungo: dalle delibere di risanamento dei conti a quelle sulla chiusura dell'Anello ferroviario, dal parco a mare dello Sperone alla riqualificazione del porto della Bandita.

