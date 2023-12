Finanziaria regionale, tre milioni ai Comuni senza il voto segreto all'Ars: nervi tesi nella minoranza

Con voto palese, 34 favorevoli e 27 contrari, l’Ars ha approvato l’articolo 4 che assegna 3 milioni di euro ai Comuni per iniziative di carattere sociale, economico e culturale, a gestire l’avviso sarà l’assessorato regionale alla Funzione pubblica, guidato da Andrea Messina (Dc). Su questo articolo ci sono state forti tensioni all’Ars - così come c'era già state nelle commissioni Affari istituzionali e Bilancio - con alcuni deputati delle opposizioni (Antonello Cracolici del Pd, Ismaele La Vardera del ScN, Antonio De Luca del M5s) che hanno attaccato la norma e con le parlamentari agrigentine del centrodestra Margherita La Rocca Ruvolo (Fi) e Giusy Savarino (FdI) che nelle dichiarazioni di voto avevano detto che avrebbero votato contro l’articolo, definendo «fuorviante» e «invotabile».

Dopo aver suggerito invano al governo di riscrivere la norma (già modificata in commissione Bilancio per via delle tensioni) il capogruppo del Misto, Gianfranco Miccichè, ha chiesto il voto segreto, sostenendo di non avere fatto alcun accordo con nessuno affinché non si facesse ricorso a questo strumento parlamentare.

«Io non ho fatto accordi con nessuno, non sto all’opposizione ma questa norma non mi piace», ha detto Miccichè. A quel punto il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno ha chiesto agli uffici di verificare se la richiesta di Miccichè era sostenuta da sette deputati, soglia minima prevista dal regolamento parlamentare. Ma il sostegno non c'è stato e si aprono crepe all'interno dei tre gruppi di minoranza. Dal verbale d'aula è emerso che la richiesta di voto segreto, proposta da Miccichè, è stata appoggiata solo da Martina Ardizzone (M5s), Luigi Sunseri (M5s) e Valentina Chinnici (Pd): senza numero legale, dunque non c'è stato alcun voto segreto. A quel punto si è proceduto col voto palese, e la norma è stata approvata.

Prima della discussione l’aula ha dedicato un minuto di silenzio a Santo Castiglione, scomparso ieri. Per consentire ai parlamentari e ai rappresentanti del governo di partecipare ai funerali l’aula voterà gli articoli della finanziaria nella seduta di oggi, per poi riprendere i lavori l’8 gennaio. Ad annunciarlo è stato il presidente Galvagno.