Palermo: gruppi di opposizione: «La maggioranza è assente in Consiglio comunale»

I consiglieri comunali dei gruppi di opposizione, Progetto Palermo, Oso, Movimento 5 Stelle, Partito democratico, e del gruppo Misto sottolineano l'assenza della maggioranza in Consiglio comunale.

«Ciò che troviamo doveroso esprimere oggi va ben oltre la preoccupazione per la nostra città - dicono in una nota in consiglieri di opposizione -. Nonostante le tanto decantate urgenze della maggioranza, evidentemente usate solo per giustificare i suoi conflitti interni, la presenza in aula del centro destra non è stata consequenziale ai comunicati stampa. Neppure dinanzi alla prevista presenza del sindaco in aula oggi. Ancora una volta non è stato possibile aprire i lavori in consiglio comunale per la mancanza del numero legale. Lavori necessari perché davvero sono tanti gli atti da esitare obbligatoriamente entro il 31 dicembre, come troppe sono le urgenze sociali della città. Tutto ciò si commenta purtroppo da sé ed è per noi mortificante dovere assistere all’irresponsabilità con cui la maggioranza continua a non mettere al primo posto le priorità della città. Siamo sempre più convinti che il sindaco Lagalla non possa contare su una maggioranza solida e che la città continui a non essere governata, come invece meriterebbe».