Ucciso da un malore Filippo Parisi, politico di Montemaggiore ed esponente della Destra

È morto Filippo Parisi, politico e imprenditore di Montemaggiore Belsito. Classe 1942, Parisi è stato stroncato da un improvviso malore a Palermo, alla fine di un conviviale natalizio a Palazzo Leone, in via Lincoln, a cui l’amico Raoul Russo, senatore di Fdi, lo aveva invitato. È morto proprio lì, insieme ai suoi amici militanti e attivisti delle diverse espressioni della Destra provinciale e regionale a cui lui aveva creduto sin da giovane e nelle cui fila aveva militato divenendo nel tempo un punto di riferimento.

Ex consigliere ed assessore comunale a Montemaggiore, aderì al Movimento Sociale Italiano in seno al quale venne apprezzato per la sua gentilezza e capacità politica. Si candidò nel giugno 1986 per uno scranno all’Ars nella lista Msi-Dn; nella primavera del 2003 alle Provinciali nel collegio 7 Cefalù-Madonie nella lista Alleanza Nazionale e poi di nuovo nel 2008 con Alleanza Azzurra Sicilia. Nel 2017 partecipò come delegato al congresso di fondazione di Alleanza Nazionale-La Destra.

Aderì quindi ad Alleanza Nazionale, divenendo anche presidente del circolo locale Valle del Torto, e poi a La Destra, condividendo quest’ultima esperienza politica con l’avvocato Filippo Cangemi. «Ho perso un amico - afferma Cangemi -, la Destra perde il suo storico riferimento a Montemaggiore Belsito». Filippo Parisi intrattenne contatti e rapporti personali anche con Giorgio Almirante, donna Assunta, Franco Servello e altri, che gli hanno consentito di conoscere ed essere protagonista di episodi non sempre noti, ma influenti, della vita della Destra italiana.

«Oggi la comunità missina perde un suo importante e caro militante - si legge nella pagina Facebook della Fondazione Giorgio Almirante –. La sua è stata una vita politica dedicata alla comunità di Montemaggiore Belsito». Il senatore di FdI Raoul Russo affida ad un post la memoria di Parisi: «Lo ricordo come un galantuomo di altri tempi – scrive –, per la sua gentilezza e la sua affabilità, sempre presente nelle attività di partito ma soprattutto sempre pronto a fornire consigli e proposte finalizzati a far crescere le nostre idee».

Anche Pino Schimmenti, suo amico di sempre, lo ricorda così: «Ci lascia Filippo, uomo umile, coerente, generoso, pervaso di amore per il prossimo, assertore della verità. Lo ricorderò sempre come esempio mirabile di portatore di valori umani”. Pure la politica locale esprime il proprio cordoglio. «Lo ricordiamo per la sua gentilezza e la sua cordialità oltre che per la sua dedizione al lavoro e per il suo impegno attivo nella politica - si legge in una nota della lista consiliare di minoranza “Il futuro in Comune-Rosario Nasca sindaco” -, che lo ha portato per diverse volte a ricoprire incarichi istituzionali svolti sempre nel pieno rispetto delle istituzioni e sempre al servizio di tutti i cittadini».

Fra le iniziative più rilevanti di cui Filippo Parisi fu promotore, la costituzione del comitato in ricordo dell’onorevole Angelo Nicosia, stimato politico montemaggiorese ed esponente di spicco per oltre 50 anni del Msi regionale e nazionale, con cui ebbe un legame amicale profondo.

I funerali si svolgeranno martedì 26 dicembre alle 15 nella Basilica Sant’Agata vergine e martire di Montemaggiore Belsito.