Palermo, riapre al traffico la via Papireto

Riapre la via Papireto, a Palermo. «La riapertura di oggi alla circolazione dei mezzi - dichiarano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando - rappresenta un altro risultato importante dell’amministrazione sul fronte dei cantieri e delle opere pubbliche. Un altro impegno mantenuto, in questo caso grazie al supporto e alla preziosa collaborazione del commissario per il Dissesto idrogeologico Croce, che si aggiunge agli altri obiettivi raggiunti proprio in questa settimana, a cominciare dalla consegna dei lavori per gli svincoli di Brancaccio, che sblocca una vicenda che si trascinava da decenni, e dal rispetto dei tempi per la piena riapertura della carreggiata in direzione Catania del Ponte Corleone».

Per Lagalla e Orlando si tratta di «chiare ed evidenti dimostrazioni di come questa amministrazione sui cantieri abbia cambiato decisamente passo, rispettando sempre i tempi e consegnando opere strategiche alla città».