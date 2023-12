Caos in consiglio, Milazzo: «Gestione anomala, le norme vengono disattese»

A cercare di dare una spiegazione al caos di stamattina a Palazzo Comitini è lo stesso Giuseppe Milazzo. «Quanto accaduto oggi in aula è frutto di una gestione anomala del consiglio comunale, dove spesso vengono disattese le norme regolamentari e le decisioni assunte dalla conferenza dei capigruppo, in ordine alle scadenze che il consiglio è chiamato ad esitare nell’interesse esclusivo

della città».

«Chiarisco che stante l’assenza, all’orario previsto, tanto del presidente del consiglio, quanto del vicepresidente Mancuso, alla presenza del segretario generale e degli assistenti - spiega Milazzo - si è chiamato l’appello che ha visto mancare il numero legale minimo necessario ad aprire la seduta che, quindi, è stata dichiarata chiusa. Sopraggiunto Mancuso, si è proceduto tardivamente a due ulteriori appelli, nonostante la seduta fosse già chiusa, in palese violazione di norme e regolamenti. A quel punto ho chiesto di intervenire per un richiamo al regolamento e alla legge vigente e il presidente inopinatamente si è rifiutato di concedermi il diritto di parola».

«La città non può attendere ed è inammissibile che non ci siano numeri per aprire i lavori consiliari. Siamo alla fine dell’esercizio finanziario - aggiunge - e come gruppo Fdi pretendiamo che il presidente del consiglio si faccia carico di garantire un corretto funzionamento dell’organo che presiede, garantendo ai consiglieri di poter esitare tutte le delibere in scadenza, convocando, se necessario ogni giorno fino al 31 dicembre».