Comune di Palermo, contributo una tantum alle vittime delle estorsioni

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo l’avviso pubblico per l’erogazione di un contributo straordinario una tantum in attuazione al regolamento approvato per l’erogazione di un contributo straordinario una tantum alle vittime di richieste estorsive da parte di soggetti appartenenti ad associazioni mafiose.

«Ringrazio gli uffici dell’Area dello Sviluppo Economico per il grandissimo lavoro svolto - ha dichiarato l’assessore alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti -. Un segnale concreto e tangibile da parte di questa amministrazione nei confronti di chi denuncia il pizzo, attraverso un sostegno economico una tantum fino a 10.000 euro. Le istanze dovranno pervenire entro le ore 24 del 21 dicembre. Ringrazio il sindaco Roberto Lagalla per aver sostenuto fortemente l’iniziativa, individuando le risorse necessarie per l’istituzione del fondo, che potrà essere ulteriormente implementato in relazione alle istanze pervenute. Vogliamo dedicare questa attività a Libero Grassi, imprenditore palermitano, ucciso per aver avuto il coraggio di ribellarsi al pizzo».