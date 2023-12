Palermo, una pista ciclabile in via Oreto collegherà la Stazione centrale a viale Regione Siciliana

Sorgerà una nuova pista ciclabile in via Oreto, che collegherà la Stazione centrale di Palermo a viale Regione siciliana. «Sarà finanziata grazie alla variazione di bilancio approvata in Consiglio comunale - spiegano Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo e componente della sesta commissione consiliare, e Salvo Imperiale (nuova Dc), presidente della quarta commissione -. Sarà un importante strumento di mobilità alternativa che servirà anche l’Università e gli ospedali Policlinico, Cervello e Ismett. È necessario però che si tratti di un progetto condiviso, frutto dell’ascolto di chi vive il territorio». Per questo lunedì prossimo la quarta e la sesta commissione del Consiglio comunale si confronteranno con gli uffici per verificare il percorso e le tappe di realizzazione.