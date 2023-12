Regione Siciliana, la maggioranza litiga: la legge finanziaria marcia a rilento fra scontri e rinvii

Alla fine le votazioni si sono fermate quando fra Fratelli d’Italia e la Dc è scoppiata una lite su un finanziamento da 4 milioni e mezzo che l’assessorato agli Enti Locali, in mano ai cuffariani, avrebbe voluto gestire in modo autonomo. Di fronte all’opposizione dei meloniani, governo e maggioranza hanno deciso di rinviare a lunedì l’esame della manovra della Regione Siciliana in commissione Bilancio all'Ars. E a quel punto i giorni utili per arrivare al varo in aula entro il 29 dicembre diverranno davvero pochi.

La Finanziaria ha vissuto un altro giorno in salita: approvati appena 7 articoli su 40. Perché in commissione Bilancio sono arrivate le norme che stanziano i fondi per i Comuni. E ogni partito ha cercato di ottenere fondi per premiare amministrazioni a sé vicine.

