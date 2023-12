Il regalo dell’Amat, biglietti a 50 centesimi

Anche l'Amat fa un regalo di Natale a tutti. Viaggiare sui bus nel periodo natalizio, da domani fino all'8 gennaio, costerà solo 50 centesimi per chi acquisterà il ticket on line. L'iniziativa dell’azienda è stata annunciata dal sindaco Roberto Lagalla ieri a Palazzo Ziino, durante la conferenza stampa nella quale è stato illustrato il calendario di eventi per le festività. L'accordo è stato raggiunto fra l’amministrazione comunale e i vertici della società. L’iniziativa sarà in vigore solo per i prossimi trenta giorni e sarà valida per quel che riguarda l’emissione dei biglietti elettronici.

I biglietti a banda magnetica o elettronici si acquistano attraverso le app PalerMobilita e Muoversi a Palermo, per viaggiare su tutti i mezzi Amat. Un modo per incentivare, insomma, l’innovazione tecnologica e spronare gli utenti a usare la modalità di acquisto on line.

«Questa iniziativa punta a incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici nel periodo in questione per decongestionare il traffico - spiega il presidente di Amat, Giuseppe Mistretta -. Speriamo che in questa maniera aumenteranno il ricorso e l’utilizzo di un importante strumento come il biglietto elettronico. Quest’anno sono stati venduti e convalidati il doppio dei biglietti rispetto all’anno scorso». A un costo che sarà quasi di un terzo del prezzo ordinario del biglietto (1,40 euro), l’Amat e l’amministrazione sperano di vedere in giro durante il periodo festivo meno automobili e più gente sui mezzi pubblici. E questo tenendo conto del fatto che il traffico nelle giornate a ridosso del Natale è sempre congestionato da chi va in cerca dei regali da mettere sotto l’albero.

Un'iniziativa che sorprenderà positivamente gli utenti che saliranno sui mezzi dell’Amat sarà, inoltre, la presenza di spettacoli e mini-concerti, gratuiti ovviamente, su tram e bus cittadini. Durante la corsa, gli Amici della Musica e alcuni rappresentanti del Teatro Massimo intratterranno il pubblico con le loro esibizioni e esponenti del teatro popolare racconteranno storie di uomini e donne che quotidianamente salgano sugli autobus per raggiungere tutti i quartieri centrali e periferici. Ciascuno con il proprio vissuto e la sua storia.