Palermo, scontro tra Lagalla e le associazioni dell'Albergheria: «Pronti ad ascoltare qualunque idea»

La volontà c'è, le idee pure, ma ci vorrà un pò per far combaciare tutto questo. L'incontro tra il sindaco Roberto Lagalla e le associazioni e i mercatari dell’Albergheria non è filato proprio liscio come l'olio. Dopo la riunione delle parti sociali sane del quartiere, che nel pomeriggio avevano dato vita a tre tavoli tematici all’interno dell’ex cinema Edison per fornire le linee guida al primo cittadino per la riqualificazione del quartiere, è arrivata una bocciatura che ha smorzato l’entusiasmo.

Uno confronto duro, senza false promesse, cui Lagalla non si è sottratto, che ha messo a nudo i tanti problemi della zona. A cominciare dalla spazzatura. Il sindaco ha ammesso la fatica della Rap ma ha anche puntato il dito contro chi al di fuori delle regole quotidianamente conferisce fuori orario e ingombranti, che poi puntualmente vengono dati alle fiamme creando disagi e un ambiente tossico. Così come ha voluto sottolineare l’equilibrio che bisogna trovare tra le richieste e le idee e la realtà formata anche e soprattutto dai residenti.

Un discorso che arriva dopo che l’arcivescovo Corrado Lorefice, che ha voluto mostrare il suo sostengo alla causa, dal palco aveva parlato di «corresponsabilità» per riuscire a guardare oltre e raggiungere orizzonti visionari per il quartiere: «C’è in atto una volontà di rigenerazione - ha detto don Corrado - che può diventare per tanti opportunità di lavoro e interessante per il quartiere se pensiamo un mercato dell’usato raggiungiamo tanti obiettivi dal lavoro al riciclo che favorisce il tema ambientale. È importante la sinergia tra università, amministrazione e società civile».

Una sinergia che non si è comunque spezzata, come ha voluto sottolineare Lagalla che ha concluso il suo intervento aprendo le porte: «Siamo pronti ad ascoltare qualunque idea - ha detto - l’attenzione sull’Albergheria è massima».