Palermo, graffiata l'auto del deputato all'Ars La Vardera

Hanno graffiato l’auto parcheggiata a Palermo di Ismaele La Vardera deputato dell’Ars eletto tra le fila del partito di De Luca. «È l’ennesimo atto vandalico contro la mia auto. In precedenza hanno rotto il finestrino della vettura e rubato il tesserino da giornalista - dice La Vardera - È triste tanto. Li colleziono ormai episodi di questo tipo. Mi scoraggiano? Si, è vero. Ma ci rido su, perché immagino che chi trova piacere pensando di danneggiarmi, crea in me solo l’effetto opposto. Voi rompete, io aggiusto, il carrozziere ormai è a cottimo».

Il presidente della Regione Renato Schifani esprime solidarietà. «Solidarietà da parte mia e della giunta regionale all’onorevole Ismaele La Vardera. Condanno senza esitazione qualsiasi tentativo di condizionare un rappresentante delle istituzioni con vili atti intimidatori. - dice - Sono certo che non saranno queste azioni a fermare il suo operato di parlamentare all’Ars dove riveste anche il ruolo di vicepresidente della commissione Antimafia».