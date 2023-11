Palermo, ultimi ritocchi all'asilo nido dei Danisinni: una delegazione Ue viene a controllare i lavori - VIDEO

Una visita per controllare lo stato dei lavori. «Questa mattina - riferisce l’assessore all’Istruzione e all’Edilizia scolastica del Comune di Palermo, Aristide Tamajo - nella piazza centrale della borgata Danisinni ho accolto una delegazione della Commissione Europea-Direzione generale della Politica regionale e urbana, in visita a Palermo per monitorare l’avanzamento dei lavori dell’asilo nido Galante, progettato dal Comune e finanziato con le risorse del Programma operativo Fesr, nell’ambito dell’Agenda urbana regionale».

Si tratta di un finanziamento per 3 milioni di euro. I lavori sono giunti quasi al termine e nel giro di un paio di settimane il Comune conta di riconsegnare al quartiere e alla città sia il nido sia un consultorio familiare che, in sinergia con l’Asp, sarà attivato al piano terra della struttura. «L’amministrazione - sottolinea Tamajo - ha fortemente voluto realizzare questo progetto, convinta che un asilo nido e un consultorio possano rappresentare punti di rilancio per una comunità come quella di Danisinni, che ha bisogno di sentire la presenza delle istituzioni attraverso l’erogazione di servizi alle famiglie».