Comune di Palermo, si dimette l'assessore Mineo: in giunta al suo posto entra Alongi

Tutto come previsto: a Palermo l'assessore comunale alle Politiche ambientali, Andrea Mineo, neomeloniano, si è dimesso dall'incarico per fare posto al forzista Pietro Alongi. Il quale, con ogni probabilità, presterà giuramento già oggi per entrare immediatamente nelle funzioni.

La staffetta non è stata indolore, giunge alla fine di un tira-e-molla che si è giocato persino sull'orlo di una crisi. Perché Mineo, originariamente investito in giunta in quota azzurri, a un certo punto era passato con Fratelli d'Italia e aveva sperato di mantenere l'incarico. Il partito ha tentato a lungo di riuscire a strappare l'impegno al sindaco di non toccare Mineo, ma alla fine il pressing di Forza Italia e la determinazione del sindaco hanno avuto la meglio. Ora per Mineo, probabilmente, si aprirà la strada di un incarico alla Città Metropolitana.

Incerta, infine, un'altra partita, questa interna alla Lega. E cioè il passaggio di consegne tra Sabrina Figuccia e il consigliere Alessandro Anello in virtù di una vecchia intesa su un ticket fra i due, siglata prima delle elezioni. Ma ancora la questione non è risolta.