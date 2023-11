Città Metropolitana di Palermo, firmato il contratto integrativo con incentivi ai dipendenti

Firmato il contratto integrativo per il personale della Città Metropolitana di Palermo. Nel fondo accessorio sono stati stanziati 6 milioni di euro che saranno distribuiti, in forma di incentivi economici, ai 531 dipendenti di Palazzo Comitini (l'ex Provincia). L’incremento riguarda le indennità di tutto il personale. Per i funzionari apicali sono previsti incarichi annuali di responsabilità con una remunerazione fino a 4 mila euro annui.

«Esprimo soddisfazione per l’accordo firmato oggi e ringrazio il direttore generale Nicola Vernuccio, il direttore del personale Antonio Calandriello, per il lungo e proficuo lavoro di contrattazione.

Questo atto dimostra - spiega il sindaco metropolitano Roberto Lagalla - come la Città Metropolitana di Palermo stia investendo sull'efficienza della propria amministrazione partendo proprio

dalle politiche del personale. Puntiamo alla responsabilizzazione e ad un ulteriore impegno profuso da ciascun dipendente per migliorare i servizi resi dal cittadino, garantendo loro migliori condizioni economiche e incentivi che sono certo contribuiranno non poco a migliorare il funzionamento della macchina metropolitana».

Per Vernuccio «l'accordo raggiunto costituisce un giusto compromesso tra le legittime esigenze del personale di vedere un incremento della propria retribuzione variabile e quelle di applicare una maggiore meritocrazia nella distribuzione del salario accessorio».