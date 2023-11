Regione, ritorna il maxi-emendamento ma alleggerito, più fondo al turismo

Alla fine di una lunga trattativa, ritorna il maxi emendamento, ma alleggerito, alla manovra correttiva, che sembrava naufragato nel pomeriggio con l’idea di creare tre fondi. L’intesa nella maggioranza prevede il mantenimento dei primi articoli del maxi emendamento sui capitoli delle politiche sociali e delle infrastrutture con qualche variazione ma con gli importi previsti per Comuni e fondazioni e l’accorpamento delle norme per il turismo in un apposito fondo con allegato l’elenco dei Comuni (già previsti nel maxi) ma senza gli importi, sarà poi l’assessorato al

Turismo a gestirlo.

Al rientro in aula, il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, dopo aver dato conto delle decisioni assunte in capigruppo, ha aggiornato la seduta parlamentare a domani alle 11. Gli uffici del Bilancio intanto riequilibreranno il maxi emendamento sulla base delle decisioni prese in capigruppo.