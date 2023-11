Movimento 5 Stelle, un'interrogazione di Bevilacqua in Vigilanza Rai sul caso De Girolamo

L’esponente del M5S, Dolores Bevilacqua predispone un'interrogazione in commissione di Vigilanza Rai. «Ho letto la lettera aperta alla Rai sul caso dell’intervista alla ragazza vittima dello stupro di Palermo nella trasmissione di Nunzia De Girolamo, così come la replica sui suoi canali social della conduttrice. La violenza di genere è un tema che deve essere trattato con estrema delicatezza, nel rispetto della deontologia professionale ma soprattutto della dignità della vittima, che deve essere tenuta al riparo da ogni forma di spettacolarizzazione della violenza e di vittimizzazione secondaria».

«Questo deve valere sempre, tanto più per il servizio pubblico - aggiunge Bevilacqua -. Per questo come Movimento 5 Stelle abbiamo predisposto una interrogazione per verificare nel dettaglio quanto accaduto nella trasmissione del 31 ottobre e comprendere che tipo di azione intendano mettere in campo affinché episodi del genere vengano affrontati in maniera corretta da chi conduce i programmi».