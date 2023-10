Rifiuti a Palermo, la Rap colloca 850 nuovi cassonetti

Nuovi cassonetti dell’immondizia a Palermo. La collocazione dei primi, su un lotto di 850, è iniziata stamani (30 ottobre) da corso Calatafimi. Sono stati sisuemati nei pressi dell’ospedale Ingrassia. Presente il presidente della Rap Giuseppe Todaro (nella foto).

«In attesa di estendere la raccolta porta a porta è necessario migliorare il servizio di raccolta in tutti i quartieri a cominciare dai contenitori. Contiamo nei cittadini per il rispetto delle norme di conferimento delle immondizie», dice Todaro. I nuovi contenitori (ciascuno del valore di 800 euro circa) saranno installati su tutto l’asse viario da piazza Indipendenza alla Rocca, nei pressi di via Maddalena.

I cassonetti sono da 1.700 litri. È la prima parte di un piano della Rap che prevede il rinnovo anche in un’ampia fetta del centro storico (dove non c’è il servizio del porta porta). In alcuni casi, verranno utilizzati quelli più piccoli da 1.100 litri. Nel programma dell’azienda che raccoglie e smaltisce i rifiuti nel capoluogo siciliano, è previsto anche il rinnovo dei cassonetti presenti nella zona di via Oreto Nuova, a cominciare da quelli vicini alle scuole. Tutti i cassonetti dismessi, se possibile, saranno oggetto di manutenzione e di riposizionamento in altre zone. Intanto è in corso la gara che farà arrivare tremila nuovi cestini gettacarta. Si aggiungeranno ai settemila presenti in città.