Raccolta rifiuti a Palermo, la Uil dice no ai doppi turni: «Servono assunzioni e mezzi nuovi»

«No alla richiesta della Rap di prorogare, ancora una volta, ai lavoratori i doppi turni settimanali e domenicali per fronteggiare l’emergenza rifiuti a Palermo». Lo afferma la Uiltrasporti, guidata da Katia Di Cristina.

«Servono assunzioni e mezzi nuovi. I lavoratori non possono continuare ad essere sovraccaricati. - aggiunge - Chiediamo soluzioni concrete per dare stabilità al sistema ed evitare incidenti sul lavoro. Questo sindacato non è più disponibile a caricare ulteriormente i lavoratori e siamo contrari alla sottoscrizione di ulteriori proroghe»