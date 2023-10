Palermo, il presidente della Rap: «In settimana la settima vasca a Bellolampo»

«Sono fiducioso sulla consegna, entro la prossima settimana, della settima vasca di Bellolampo da parte della Regione». Lo dice Giuseppe Todaro, presidente della Rap, la società che si occupa a Palermo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. «L’ordinanza appena firmata dal sindaco Roberto Lagalla, oltre a consentire la prosecuzione, tra l’altro, dell’utilizzo di mezzi mobili di tritovagliatura ci permetterà l’immediato utilizzo della nuova vasca e di escludere la terza e la quarta ormai quasi sature» prosegue Todaro.

«Rilevo il grande impegno, per raggiungere questo obbiettivo, che ha coinvolto i tecnici regionali e l’assessore all’Energia e servizi di pubblica utilità Roberto Di Mauro - aggiunge L’importante è aver scongiurato, in questi mesi, il trasferimento in altre province dell’immondizia con costi che sarebbero ricaduti sull’amministrazione comunale per circa cinque milioni a mese».