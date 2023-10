Monreale, radiografia degli incendi in Sicilia: a confronto operatori e studiosi

Organizzato da BCsicilia, in collaborazione con il Comune di Monreale, è in programma domani, venerdì 27 ottobre, alle 17,30, presso il Circolo Italia, in piazza Vittorio Emanuele a Monreale, il convegno sul tema Patrimonio boschivo tra disastri ambientali e assenza di tutela.

Dopo i saluti istituzionali dell’amministrazione comunale e l’introduzione di Romina Lo Piccolo, presidente BCsicilia di Monreale, è previsto l’intervento di Piero Cangemi, agronomo e perito forestale, che relazionerà su Le aree boschive del comprensorio di Monreale, a cui farà seguito quello dell’etnoantropologa Maria Carcasio che riferirà su L’Osservatorio permanente sui disastri ambientali e la partecipazione dei cittadini alla tutela del territorio. Salvino Carramusa, operatore forestale, parlerà su Incendi: analisi del fenomeno e misure di contrasto possibili, mentre Gioacchino Genchi, già dirigente chimico degli assessorati regionali all'Ambiente e alla Sanità, informerà su Incendi e monitoraggio degli inquinanti sulla filiera alimentare. Infine, Tonino Russo, segretario regionale della Flai-Cgil, interverrà su Il Sistema forestale siciliano tra potenzialità e fragilità e il valore della programmazione. Le conclusioni sono affidate ad Alfonso Lo Cascio, presidente regionale BCsicilia. Nell’ambito dell’iniziativa sarà allestita la mostra fotografica Le ferite della terra, curata da Andrea Arcangelo e Basilia Marotta.