Ruspe pronte sul lungomare di Carini, altri 6 immobili abusivi da abbattere. Il sindaco: «No a nuove sanatorie»

A Carini saranno abbattuti altri sei immobili abusivi, tra cui un insediamento abitativo composto da otto casette, alcune prefabbricate e alcune in muratura che si trova al civico 305 del lungomare Cristoforo Colombo. Proprio sul lungomare, lunedì scorso le ruspe (un abbattimento del passato nella foto di Corrado Lo Piccolo) sono tornate in azione, all’altezza del civico 73, dove è in corso la demolizione di una villetta, grande circa 100 metri quadrati. L’intervento dovrebbe essere completato tra giovedì e venerdì quando si prevede di demolire le fondamenta dell’abitazione. Successivamente il materiale edile sarà recuperato e portato in discarica e, a seguire, si comincerà ad abbattere gli altri immobili che si trovano al civico 279, 337 e 377 della stessa via.

Prevista la demolizione di una villetta sul lungomare Americo Vespucci, al numero 322. A realizzare le demolizioni l’impresa Scm Srl di Favara che ha vinto la gara e che dovrà completare l’intervento entro 168 giorni lavorativi. Gli abbattimenti sono finanziati al 50 per cento dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al 50 per cento dal Comune.

Nel dettaglio la demolizione dei sei immobili è stata inserita in un progetto per la richiesta del contributo del fondo di demolizione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti Mit3 che è stato approvato per un importo di 290 mila euro.

«Tutto questo succede mentre apprendo - commenta il sindaco Giovì Monteleone - che in commissione Ambiente all’Ars è passato a maggioranza l’emendamento che sana le case costruite abusivamente sulla fascia costiera fino al 1985. È una follia perché significa vanificare tanto lavoro svolto per ripristinare lo stato originario delle nostre spiagge». Solo nel 2023 sono stati 168 i provvedimenti restrittivi emessi dall’amministrazione di Carini, tra ordinanze di demolizione, di inottemperanza alla demolizione, di acquisizione al patrimonio comunale e di sgombero. 1280 dal 2015, quando ha avuto inizio la sindacatura Monteleone. Sono invece 303 n totale gli immobili abusivi, ricadenti in zona di inedificabilità assoluta, demoliti in territorio carinese, di cui 178 demoliti dal Comune di Carini e 125 demoliti dai privati responsabili dell’abuso.