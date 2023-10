Palermo, la Soprintendenza dice no alla ruota panoramica in piazza Politeama

Ruota panoramica sì o no? Ci risiamo. Questa volta la richiesta è di installarne una in piazza Castelnuovo, a Palermo, ma la Soprintendenza dice di nuovo no. Un po’ come questa estate, quando aveva dato un diniego, benché il parere non fosse né necessario né richiesto, sia alla struttura poi piazzata a Mondello (già smontata) sia per quella di via Emerico Amari, di fronte alla Camera di Commercio. Il Comune ha girato la richiesta, a sua volta inviata dalla ditta Cundari, all'organo regionale di tutela del patrimonio artistico, in questo caso necessariamente coinvolto nel processo decisionale, trattandosi di un luogo di pregio storico-monumentale.

Il servizio completo di Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia in edicola, nella foto la ruota panoramica dell'Aperol in piazza Politeama nel 2021