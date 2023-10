Rifiuti, in arrivo il nuovo regolamento del Comune di Palermo: sanzioni per chi inquina

In arrivo a Palermo sanzioni ulteriori e più pesanti per chi sporca e inquina la città: le ha annunciate l’assessore all’Ambiente del comune Andrea Mineo, intervendo alla sesta edizione dell’Ecoforum regionale sui rifiuti e l’economia circolare che si svolge ai Cantieri culturali alla Zisa.

«La prossima settimana - ha detto - vorremmo portare in aula il regolamento sui rifiuti solidi urbani. È una proposta alla quale ha lavorato gran parte del Consiglio comunale nella quale si prevedono anche pesanti sanzioni per chi inquina. Mentre sul fronte dell’impiantistica sui complessivi 60 milioni di interventi, siamo convinti che nel giro di un mese manderemo in gara l’impianto da 8,5 milioni da realizzare a Bellolampo per lo smaltimento degli ingombranti».

Mineo ha parlato anche dei mezzi per la raccolta dei rifiuti. «Da gennaio - ha proseguito l’assessore - metteremo su strada 177 nuovi mezzi di varia tipologia per la raccolta e per la differenziata, dopo che da circa 25 anni a Palermo non si acquistavano nuovi mezzi per il servizio. Inoltre, stiamo estendendo la raccolta differenziata ad altre 200 mila utenze domestiche e commarciali della parte nord della città. Credo che l’amministrazione Lagalla con i nuovi vertici della Rap, con sacrifici e buona volontà nell’ineteresse dei cittadini, stia facendo tutti gli sforzi possibili per risolvere l’emergenza rifiuti. Ma è necessaria la collaborazione di tutti in questa che è prima di tutto una battaglia culturale».