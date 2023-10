Palermo, nessun passo indietro: alle Circoscrizioni gettoni doppi

Gli ottanta consiglieri di circoscrizione continueranno a ricevere il gettone di presenza con gli aumenti varati qualche settimana fa che li hanno portati da 600 a 1200 euro al mese.

Il segretario generale del Comune, Raimondo Liotta (nella foto), rimane della sua convinzione e cioè che il valore dei gettoni di presenza subisca l’apprezzamento anche per i consiglieri di quartieri e non solo per quelli comunali, secondo le nuove previsioni di legge. La presa di posizione arriva dopo il caso del il parere del dipartimento 1 dell’assessorato agli Enti locali rilasciato su richiesta del segretario e del sindaco di Messina. Loro, infatti, ritengono che la legge non fornisce alcun automatismo per cui si possa concludere che gli aumenti si estendano anche ai consiglieri di quartiere. E così, prima di prendere una decisione, si sono rivolti all’assessorato. Che ha dato loro ragione.

La notizia, ovviamente, ha messo in subbuglio l’amministrazione. Ieri si è svolta una riunione con Liotta e i dirigenti del servizio. Alla fine è stato deciso che al momento non si tocca nulla, visto che gli aumenti delle indennità di sindaco e assessori a cascata incidono come base di calcolo in percentuale sui presidenti di circoscrizione e anche sui consiglieri.

