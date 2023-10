Comune di Palermo, verso il rimpasto. Lagalla: «Tutti d'accordo con Forza Italia sul ripristino del numero dei suoi assessori»

Vertice di maggioranza oggi a Palermo per discutere l'ipotesi di rimpasto in giunta. «Nel corso della giornata odierna - dice il sindaco Roberto Lagalla - ho riunito i rappresentanti dei partiti che compongono la maggioranza della giunta comunale. Nel ringraziarli tutti per il clima di confermata collaborazione che ha caratterizzato l’incontro, ho preso atto di come ogni delegazione abbia riconosciuto l’istanza di Forza Italia di vedere ripristinata l’originaria consistenza numerica dei suoi assessori. Tuttavia, persiste la richiesta di Fratelli d’Italia di mantenere gli attuali quattro esponenti di giunta, alla quale si aggiungerebbe quella di un assessore in più da parte della Nuova Dc. Pertanto, nei prossimi giorni, mi determinerò conclusivamente, a seguito di incontri bilaterali con le forze politiche interessate».

Forza Italia, nelle scorse settimane, aveva posto il problema dell’assessore ex forzista Andrea Mineo che, un mese fa, ha lasciato il partito per aderire a Fratelli d’Italia. Al suo posto gli azzurri hanno proposto Pietro Alongi (vicino a Schifani). Sul tavolo del rimpasto era arrivata anche la richiesta di maggiore presenza da parte della Democrazia Cristiana.