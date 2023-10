Incendi, a Brancaccio nascerà la sala operativa unica della Regione Siciliana

Una sala operativa unica regionale per il potenziamento del sistema antincendio della Sicilia. Il via libera è arrivato dalla giunta di governo che ha approvato la proposta di unificare la sala operativa del dipartimento della Protezione civile e quella del Corpo forestale. La sala unica sarà in funzione a Palermo, nel quartiere Brancaccio.

«Garantiremo una maggiore tempestività degli interventi - dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani - grazie a un più efficace coordinamento delle forze impiegate per il contrasto ai roghi. Inoltre, questa unificazione ci consentirà di ottimizzare le risorse, anche di personale, dell’amministrazione regionale».

Approvata anche la proposta di assegnare alla nuova Sala operativa unica, dopo i necessari interventi di ristrutturazione che saranno divisi in due fasi, i locali del Centro direzionale ex Asi di Brancaccio a Palermo. Inizialmente, in via temporanea, sarà utilizzata la sede di una delle due attuali strutture esistenti.

La sala operativa unica sarà in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Il personale impiegato nelle due strutture seguirà corsi di formazione e aggiornamento sui sistemi in uso per la gestione delle attività.

Sempre in materia di antincendio, il governo regionale ha approvato una norma, che sarà inserita nel disegno di legge di stabilità 2024-2026, con cui si impone ai Comuni e alle Province della Sicilia di destinare il tre per cento delle risorse regionali per attività di prevenzione degli incendi, diserbamento e pulizia fondi, nonché di vigilanza su privati ed enti pubblici per il rispetto delle indicazioni di legge. La mancata realizzazione delle attività di prevenzione determinerà la proporzionale riduzione dei trasferimenti per l’anno successivo.

Ma c’è altro: «Allo scopo di ammodernare il parco automezzi del comando del Corpo forestale - rende noto il presidente della Regione - con un bando del dicembre 2021 sono stati acquistati, a valere su fondi strutturali, complessivamente 119 nuovi mezzi» contro gli incendi boschivi. «Un primo lotto, costituito dai mezzi di capacità maggiore, è stato già interamente fornito e messo in uso nel corso della corrente campagna antincendio, mentre per l’ulteriore lotto di 101 autobotti da 1.000 litri il termine ultimo di consegna, a causa di ritardi dei produttori connessi alla crisi bellica ed energetica, è fissato per il prossimo mese di novembre. Sulla puntualità della consegna vigileremo».