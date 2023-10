Fondi Ue, Bruxelles riapre i giochi per la Sicilia: è possibile salvare quelli non spesi

Il condizionale è ancora d’obbligo, ma i segnali che arrivano da Palazzo Berlaymont indicano tutti il disco verde, così come le parole pronunciate ieri dal presidente della Regione Renato Schifani in un passaggio del suo discorso durante la cerimonia di inaugurazione del Palermo Marina Yachting: «Accogliamo con soddisfazione le notizie che provengono da Bruxelles riguardo la proposta di riprogrammazione avanzata dal mio governo, d’intesa con il governo nazionale, che ci consentirà di non lasciare preziose risorse comunitarie sul terreno. Abbiamo lavorato in questi mesi in silenzio e con senso di responsabilità».

I tecnici della Commissione europea, dunque, avrebbero accettato – o sarebbero sul punto di farlo – il piano elaborato dall’esecutivo Schifani e già vidimato lo scorso luglio dal Comitato di sorveglianza del Po Fesr Sicilia 2014-2020 per non perdere i relativi fondi Ue, o almeno una parte di essi, in scadenza il 31 dicembre. Si tratta di 1,6 miliardi di euro a rischio: risorse programmate dalla giunta Crocetta, gestite per lo più dal governo Musumeci e in dieci anni non spese, sulle quali l’attuale governatore, fin dal suo insediamento, ha chiesto più volte garanzie ai dirigenti regionali nella speranza di recuperare almeno un miliardo, o poco più.

Poi, d’intesa con il ministro Raffaele Fitto, è scattato il Piano estivo, che dirottando parte dei fondi in ballo su altre spese, più facilmente concretizzabili, prova a salvare il salvabile: una manovra da 800 milioni di euro.

