Palermo, partono i lavori per sistemare via Volturno: divieti per la circolazione e la sosta

Partono i lavori di manutenzione in via Volturno, a Palermo. «Lunedì 9 ottobre - si legge in un comunicato dell'amministrazione comunale - inizieranno i lavori di manutenzione del manto stradale di via Volturno nel tratto compreso tra i numeri civici 2 e 98 per l’importo complessivo è di 96 mila 204 euro». La via Volturno è la strada che collega la piazza del Palazzo di Giustizia a quella del Teatro Massimo, in pieno centro.

«Dopo anni di mancate manutenzioni - dichiara l’assessore comunale alle Opere pubbliche Salvatore Orlando - questa amministrazione si è posta, come priorità, la programmazione e realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e marciapiedi della città». In questo contesto, aggiunge, «i lavori su via Volturno rappresentano il primo di una serie di interventi previsti nell’ambito di una programmazione complessiva che anche in attuazione di un accordo quadro consentirà di realizzare, nei prossimi quattro anni, interventi di manutenzione stradale per 46 milioni di euro».

«Inizia da una delle arterie più rovinate della città - commenta il consigliere comunale e presidente della VI commissione Ottavio Zacco - il piano di manutenzione del Comune. Finalmente, dopo anni di richieste inevase, la prossima settimana avranno inizio i lavori di rifacimento del manto stradale di via Volturno, una delle arterie più strategiche della città transitata giornalmente da migliaia di palermitani e turisti, che da anni versava in uno stato di totale abbandono, diventando scenario di diversi sinistri in quanto impraticabile da mezzi a due ruote e monopattini. Un chiaro segnale di programmazione sensata e concreta messa in campo dall'amministrazione Lagalla, che sin dai prossimi mesi avvierà un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e marciapiedi in tutto il territorio comunale. Finalmente i settori tornano ad essere governati».

Per il capogruppo di Lavoriamo per Palermo in Consiglio comunale, Dario Chinnici, i lavori in via Volturno «sono la dimostrazione che la città volta finalmente pagina: dopo anni di incuria e interventi d’urgenza, finalmente si torna a programmare e investire per rendere strade e marciapiedi sicuri e percorribili. Grazie al lavoro del sindaco Roberto Lagalla e dell’assessore Totò Orlando, presto si avvieranno interventi in tutte le zone della città, dal centro alla periferia».

Inevitabili i divieti per consentire i lavori. Nell'ordinanza dell'amministrazione comunale (clicca qui per leggere il documento integrale) è prevista la chiusura della circolazione veicolare della semicarreggiata o porzione di carreggiata in cui vengono effettuali i lavori. Viene istituito inoltre il divieto di sosta, ambo i lati, con rimozione coatta 0–24. Vietato anche il transito ai pedoni nei marciapiedi coinvolti nei lavori. Sarà comunque creato un percorso pedonale protetto.

In alto il manto stradale dissestato in via Volturno (foto di Alessandro Fucarini)