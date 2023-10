Manifestazioni a Caccamo in ricordo di Mico Geraci, sindacalista ucciso dalla mafia

«Caccamo non dimentica», è la frase scelta dall’amministrazione comunale di Caccamo guidata da Franco Fiore per celebrare il venticinquesimo anniversario dell’omicidio di Mico Geraci, il sindacalista ucciso dalla mafia la sera dell’8 ottobre 1998. Gli eventi si svolgeranno in due giornate, domenica 8 ottobre e lunedì 9 ottobre «poiché - sottolinea il primo cittadino - riteniamo fondamentale educare le nuove generazioni a costruire un futuro libero da condizionamenti mafiosi e per farlo è indispensabile educarli al rispetto della legge, facendo memoria delle atrocità che questa terra ha vissuto in passato».

Domenica il sindaco, assieme all’assessore all’Identità Siciliana Francesco Paolo Scarpinato, che sarà presente in rappresentanza del presidente della Regione Renato Schifani, con le autorità civili, militari e religiose, si recherà sulla tomba di Mico Geraci a deporre una corona di fiori. Al momento di preghiera, in rappresentanza dei giovani caccamesi, sarà presente il mini sindaco Nicolò Sclafani. A seguire sarà celebrata la Santa Messa.

Lunedì mattina studenti, docenti ed autorità sfileranno per le vie del paese in una marcia, per ricordare Mico Geraci, trucidato dalla mafia. Il corteo muoverà fino a piazza Zafferana, luogo dell'omicidio, che da lunedì sarà intitolata a Mico Geraci, con la scopertura della targa. Alle iniziative del Comune di Caccamo parteciperanno, tra gli altri, il segretario generale Francesco Fragale in rappresentanza della Città Metropolitana e Monsignor Fabrizio Moscato, vicario del vescovo, in rappresentanza della Curia Arcivescovile.

Anche all'Ars sarà commemorato il 25mo anniversario dell'omicidio, con una iniziativa alla quale parteciperanno alcuni rappresentanti della giunta e del Consiglio comunale di Caccamo.